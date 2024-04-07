Совет автоэксперта: как теперь покупать иномарку

По мнению автомобильного эксперта Ильи Ушаева, для приобретения иностранного автомобиля лучше всего отправиться самостоятельно в Киргизию или Казахстан. Он отмечает, что покупка Лады или китайских машин предпочтительнее осуществлять в автосалонах. При этом стоит учитывать, что доставка автомобиля до Подмосковья будет заметно дороже.
Ушаев пояснил, что за перегон автомобиля обычно берут комиссию в размере 10% его стоимости. Следует отметить, что ни у дилеров в России, ни после пригонки из других стран не предоставляется гарантия на приобретенное транспортное средство.
С апреля в России введены новые правила утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По нововведениям будут учитываться и взиматься все недоплаченные налоги и сборы, связанные с занижением таможенной стоимости таких автомобилей. Эксперты прогнозируют, что это приведет к увеличению цены на такие автомобили почти на четверть.
Есть также вариант — приобретение автомобиля из недружественных стран с пробегом. На рынке по-прежнему можно найти приемлемые варианты.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.