Один из крупнейших банков Казахстана прекратил обслуживание карт "Мир"

Казахстанский Halyk Bank прекратил обслуживание карт "Мир".
Как заявили в пресс-службе банка, карты "Мир" больше не обслуживаются в банкоматах и не могут использоваться с местными терминалами. Причины остановки обслуживания карт персоналом не уточняются.
Российские карты платёжной системы "Мир" находятся под санкциями и запрещены к использованию в странах Запада. Однако и так называемые союзники России по ЕАЭС следуют запретам Вашингтона и предпочитают заблаговременно прекращать обслуживание российских карт "Мир", чтобы не подпасть под вторичные санкции. Подобные решения приняли в банках Армении, Киргизии и даже в некоторых банках Китая.
Однако российские пользователи выходят из положения, используя альтернативные виды оплаты.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.