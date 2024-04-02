Один из крупнейших банков Казахстана прекратил обслуживание карт "Мир"

Крупный казахстанский банк прекратил обслуживание российских карт

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстанский Halyk Bank прекратил обслуживание карт "Мир".

Как заявили в пресс-службе банка, карты "Мир" больше не обслуживаются в банкоматах и не могут использоваться с местными терминалами. Причины остановки обслуживания карт персоналом не уточняются.

Российские карты платёжной системы "Мир" находятся под санкциями и запрещены к использованию в странах Запада. Однако и так называемые союзники России по ЕАЭС следуют запретам Вашингтона и предпочитают заблаговременно прекращать обслуживание российских карт "Мир", чтобы не подпасть под вторичные санкции. Подобные решения приняли в банках Армении, Киргизии и даже в некоторых банках Китая.

Однако российские пользователи выходят из положения, используя альтернативные виды оплаты.