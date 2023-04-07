Minecraft Legends, долгожданная игра от Mojang Studios и Xbox Game Studios, поставляется с более доступными системными требованиями по сравнению с оригинальным Minecraft. Вот технические характеристики, которым должен соответствовать ваш компьютер для бесперебойной работы Minecraft Legends.
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Minecraft Legends выходит на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК и Game Pass 18 апреля.
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