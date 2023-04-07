Стали известны системные требования Minecraft Legends

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Minecraft Legends, долгожданная игра от Mojang Studios и Xbox Game Studios, поставляется с более доступными системными требованиями по сравнению с оригинальным Minecraft. Вот технические характеристики, которым должен соответствовать ваш компьютер для бесперебойной работы Minecraft Legends.

Минимальные:

ОС: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)

64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается) Процессор : Core i5 2,8 ГГц

: Core i5 2,8 ГГц Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Процессор : Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, Intel HD 520 или эквивалентный графический процессор DX12.

: Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, Intel HD 520 или эквивалентный графический процессор DX12. DirectX : 12

: 12 24 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

ОС : 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)

: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается) Процессор : Core i5 3,4 ГГц

: Core i5 3,4 ГГц Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Процессор : Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD FX-4100

: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD FX-4100 DirectX : 12

: 12 24 ГБ свободного места

Minecraft Legends выходит на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК и Game Pass 18 апреля.

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Minecraft Legends: Official Gameplay Trailer