Дерматолог Бедаева поделилась пятью полезными привычками, которые замедляют процесс старения

Пять полезных привычек, замедляющих процесс старения: советы дерматолога Бедаева

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С годами организм начинает стареть из-за снижения выработки коллагена, замедления обмена веществ и повышения уровня окислительного стресса. В настоящее время не существует лекарства, способного полностью предотвратить процесс старения, однако существуют привычки, которые могут значительно замедлить его проявление, став частью ежедневного образа жизни.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Дерматолог Татьяна Бедаева поделилась полезными привычками, способными помочь сохранить молодость на долгие годы. Первая из них — поддержание оптимального гидробаланса. Рекомендуется потреблять 1,5-2 литра чистой воды в день, чтобы избежать ухудшения состояния суставов и сухости кожи.

Вторая полезная привычка — регулярная физическая активность, которая помогает ускорить обмен веществ и поддерживает оптимальное количество митохондрий в клетках.

Третья привычка — контроль дефицитов витаминов и микроэлементов. Рекомендуется проходить чекапы как минимум раз в год, чтобы вовремя выявить дефициты, включая витамины D, C, группы B, омега-3, йод и железо, а также проверять уровень гормонов.

Сбалансированное питание также играет важную роль в замедлении процесса старения. Включение в рацион больше овощей и фруктов, замена простых углеводов на сложные, а также умеренное потребление белков, жиров и углеводов помогает поддерживать организм в хорошем состоянии.

Современная медицина предлагает различные инструменты для замедления старения, включая косметологические процедуры и капельницы красоты, которые могут стимулировать выработку коллагена и улучшить упругость кожи.