Дерматолог Бедаева поделилась пятью полезными привычками, которые замедляют процесс старения

С годами организм начинает стареть из-за снижения выработки коллагена, замедления обмена веществ и повышения уровня окислительного стресса. В настоящее время не существует лекарства, способного полностью предотвратить процесс старения, однако существуют привычки, которые могут значительно замедлить его проявление, став частью ежедневного образа жизни.
Дерматолог Татьяна Бедаева поделилась полезными привычками, способными помочь сохранить молодость на долгие годы. Первая из них — поддержание оптимального гидробаланса. Рекомендуется потреблять 1,5-2 литра чистой воды в день, чтобы избежать ухудшения состояния суставов и сухости кожи.
Вторая полезная привычка — регулярная физическая активность, которая помогает ускорить обмен веществ и поддерживает оптимальное количество митохондрий в клетках.
Третья привычка — контроль дефицитов витаминов и микроэлементов. Рекомендуется проходить чекапы как минимум раз в год, чтобы вовремя выявить дефициты, включая витамины D, C, группы B, омега-3, йод и железо, а также проверять уровень гормонов.
Сбалансированное питание также играет важную роль в замедлении процесса старения. Включение в рацион больше овощей и фруктов, замена простых углеводов на сложные, а также умеренное потребление белков, жиров и углеводов помогает поддерживать организм в хорошем состоянии.
Современная медицина предлагает различные инструменты для замедления старения, включая косметологические процедуры и капельницы красоты, которые могут стимулировать выработку коллагена и улучшить упругость кожи.
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