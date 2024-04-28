Морской динозавр мог потягаться по размерам с синим китом

Самый большой морской динозавр был больше синего кита

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа британских ученых огласила о выявлении нового типа огромных морских плазавров. Первое открытие датируется 2018 годом, однако палеонтологи решили дождаться дополнительных улик, прежде чем делать официальные заявления.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В итоге, два года назад, было обнаружено второе окаменелое существо всего лишь в нескольких километрах от первого, на берегу реки Северн в Уэльсе. Из-за имени реки создание было названо Ichthyotitan severnensis.

На данный момент у ученых имеются лишь отрывки челюсти этого гиганта, поэтому все выводы о его размерах и поведении пока лишь гипотетические. Сравнив челюстную кость Ichthyotitan с костью ихтиозавра, признанного великана среди морских рептилий, ученые выявили разницу в 25 %. Это означает, что при длине тела ихтиотитана около 26 м, в отличие от шонизавра, который достигал 20 м. На сегодняшний день это представляет собой рекорд среди морских динозавров, хотя на суше обитали существа и большие за счет длинной шеи.

Ихтиотитан считается неоспоримым хищником, возможно, занимавшим вершину пищевой пирамиды. Однако это было недолгое период — около 2 миллионов лет, поскольку вид стал пиком эволюции группы ихтиозавров. Это чудовище жило приблизительно 200 миллионов лет назад и в конечном итоге стал жертвой изменений, уступив место плезиозаврам с гибкой шеей и более крупным хищникам мозазаврам. Сейчас ученые проводят исследования на территории Уэльса с надеждой обнаружить полный череп древнего чудовища, чтобы подтвердить свои предположения.