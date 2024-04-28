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Морской динозавр мог потягаться по размерам с синим китом

Самый большой морской динозавр был больше синего кита

1:51
Наука

Группа британских ученых огласила о выявлении нового типа огромных морских плазавров. Первое открытие датируется 2018 годом, однако палеонтологи решили дождаться дополнительных улик, прежде чем делать официальные заявления.

Самый большой морской динозавр был больше синего кита
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В итоге, два года назад, было обнаружено второе окаменелое существо всего лишь в нескольких километрах от первого, на берегу реки Северн в Уэльсе. Из-за имени реки создание было названо Ichthyotitan severnensis.

На данный момент у ученых имеются лишь отрывки челюсти этого гиганта, поэтому все выводы о его размерах и поведении пока лишь гипотетические. Сравнив челюстную кость Ichthyotitan с костью ихтиозавра, признанного великана среди морских рептилий, ученые выявили разницу в 25 %. Это означает, что при длине тела ихтиотитана около 26 м, в отличие от шонизавра, который достигал 20 м. На сегодняшний день это представляет собой рекорд среди морских динозавров, хотя на суше обитали существа и большие за счет длинной шеи.

Ихтиотитан считается неоспоримым хищником, возможно, занимавшим вершину пищевой пирамиды. Однако это было недолгое период — около 2 миллионов лет, поскольку вид стал пиком эволюции группы ихтиозавров. Это чудовище жило приблизительно 200 миллионов лет назад и в конечном итоге стал жертвой изменений, уступив место плезиозаврам с гибкой шеей и более крупным хищникам мозазаврам. Сейчас ученые проводят исследования на территории Уэльса с надеждой обнаружить полный череп древнего чудовища, чтобы подтвердить свои предположения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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