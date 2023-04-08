Monster Energy подавала в суд на Monster Hunter и Pokemon

1:21 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Monster Energy, ведущий производитель энергетических напитков, подала более ста жалоб в Патентное ведомство Японии в отношении споров о товарных знаках.

В прошлом Monster Energy подавала иски против более чем 134 товарных знаков. Например, компания стремилась изменить название трех игр серии Pokemon: Pokemon X и Y, а также Sun и Moon. Логотипы этих игр со стилизованными изображениями букв со следами когтей не понравились производителю напитков. Кроме того, североамериканский бренд подал жалобу на всю франшизу Monster Hunter, а также на мобильную игру Monster Strike и другие игры, в которых упоминается "Monster". Monster Energy утверждает, что потребители могут ошибочно связать компанию с созданием этих игр.

В 2020 году сообщалось, что Ubisoft пришлось переименовать Gods & Monsters в Immortals Fenyx Rising из-за нежелания вступать в юридические баталии с Monster Energy. В апреле 2023 года инди-студия, создающая Dark Deception: Monsters & Mortals, также получила иск от Monster Energy, но разработчики заявили, что не будут менять название из-за требований компании.

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