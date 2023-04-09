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В Battlefield 2042 добавят чат для разных команд

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Видеоигры

Как и было обещано DICE в марте, долгожданная функция All Chat для Battlefield 2042 не за горами! Эта функция будет представлена через "незначительный" патч, который будет выпущен DICE. Если вы не знакомы с этой функцией, она позволяет игрокам общаться как со своими товарищами по команде, так и с врагами. Ожидается, что в дополнение к чату в этом патче также появится событие "Восстание Левиафана", которое начнется 11 апреля. Функция "Общий чат" для разных команд станет частью небольшого обновления для Battlefield 2042, которое выйдет на следующей неделе. 

В Battlefield 2042 добавят чат для разных команд

Хотя дата выпуска патча 4.1.1 еще не подтверждена, скорее всего, он выйдет 11 апреля, поскольку он выпадает на вторник, а разработчики, похоже, предпочитают выпускать патчи по вторникам.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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