В Battlefield 2042 добавят чат для разных команд

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Как и было обещано DICE в марте, долгожданная функция All Chat для Battlefield 2042 не за горами! Эта функция будет представлена через "незначительный" патч, который будет выпущен DICE. Если вы не знакомы с этой функцией, она позволяет игрокам общаться как со своими товарищами по команде, так и с врагами. Ожидается, что в дополнение к чату в этом патче также появится событие "Восстание Левиафана", которое начнется 11 апреля. Функция "Общий чат" для разных команд станет частью небольшого обновления для Battlefield 2042, которое выйдет на следующей неделе.

Хотя дата выпуска патча 4.1.1 еще не подтверждена, скорее всего, он выйдет 11 апреля, поскольку он выпадает на вторник, а разработчики, похоже, предпочитают выпускать патчи по вторникам.

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