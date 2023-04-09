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Два месяца спустя игроки "Наследия Хогвартса" делятся большим разочарованием в игре

2:18
Видеоигры

Через два месяца после долгожданного выпуска игроки Hogwarts Legacy выражают свое разочарование одним конкретным аспектом игры. Хотя игра получила признание критиков за свой захватывающий мир и увлекательную боевую механику, игроки обратились к Reddit, чтобы высказать недовольство по поводу подземелий в игре.

Два месяца спустя игроки "Наследия Хогвартса" делятся большим разочарованием в игре

Redditor lapinobel инициировал тему на Reddit, которая набрала популярность среди игроков, указав, что подземелья Hogwarts Legacy являются слабейшим местом в игре. Основная критика связана с их повторяющимся внешним видом: некоторые игроки описывают их как "на 99% одинаковые". Сравнения также проводились с масштабами подземелий в популярной ролевой игре Skyrim, которые предлагали больше разнообразия и уникальности в своем дизайне. Кроме того, игроки выразили недовольство низкоуровневыми сокровищами, найденными в этих подземельях, которые часто почти ничего и не стоили.

Игроки призывают к улучшению подземелий, чтобы повысить удовольствие от игры. Поскольку подземелья являются важнейшим элементом любой ролевой игры, решение этой проблемы может существенно повлиять на игровой опыт. Многие игроки выразили надежду, что Avalanche Software выпустит DLC или обновления для решения этой проблемы и добавит новые активы в подземелья, сделав их более захватывающими и полезными для игроков. Потенциал для расширения игры и использования ее неиспользованного потенциала очевиден, и фанаты с нетерпением ожидают будущего Волшебного мира в игре.

Поскольку успех Hogwarts Legacy продолжает расти, игроки уже размышляют о будущем Волшебного мира в игре. Некоторые игроки ждут сиквел, хотя, если он когда-либо появится, то, скорее всего, пройдут годы. Тем не менее очевидно, что спрос на игры на тему Гарри Поттера по-прежнему высок, и издателю Warner Bros Games необходимо будет тщательно продумать, как использовать более широкую интеллектуальную собственность в ближайшие годы. Поскольку версии Hogwarts Legacy будут выпущены на разных платформах в ближайшие месяцы, популярность игры и потенциал для роста очевидны.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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