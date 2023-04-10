Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центробанк выявил способы отмывания серых российских миллиардов
Пушилин объяснил "затянувшееся освобождение Марьинки": Украина постоянно подтягивает резервы
Рогов не верит в пасхальное перемирие с Киевом
Депутат Госдумы: военный парад на Красной площади состоится обязательно
После посещения мануального терапевта актер Барабаш перенёс сразу два инсульта
"Начало биологической войны": военный эксперт раскрыл американский "план Б" для Украины
Публицист объяснила необходимость уничтожения проекта "Украина"
Минкульт РФ может отменить все весенние спектакли с актёром Данилой Козловским
МК: опубликованы фотографии, показывающие, как менялась супермодель Ирина Шейк

Глава Riot Games сказал, что 2 сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023

Видеоигры

Генеральный директор Riot Games Николо Лоран недавно дал интервью, в котором упомянул, что второй сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023 году. По словам Лорана, для поддержания высокого качества адаптации необходимо время. "Аркейн", мультсериал, созданный Riot Games совместно с Netflix, мгновенно покорил аудиторию и стал первым потоковым шоу, получившим премию "Эмми" в номинации "Лучший анимационный сериал", а также признанным одним из лучших шоу года как профессиональными критиками, так и обычными зрителями.

Глава Riot Games сказал, что 2 сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023

Я только что посмотрел третий эпизод второго сезона, перед вылетом в Китай. Мы продвигаемся в работе над ним. Он еще не готов. На это есть две причины: вы хотите качества, мы просто не хотим торопиться, и это требует времени, и это хорошая причина. Плохая причина в том, что, честно говоря, мы не знали, будет ли первый сезон успешным. Поэтому мы не начинали второй сезон до его окончания. Мы не знали. И если бы я знал, что Аркейн будет успешным, мы могли бы начать второй сезон намного раньше, но мы не знали, поэтому мы немного подождали, и теперь расплачиваемся за это. — говорит Лоран.

Учитывая широкое признание как критиков, так и зрителей, понятно и даже предпочтительнее не торопиться с выпуском новых серий. Лоран подчеркнул важность сохранения высокого качества адаптации шоу, что стало основным фактором его успеха. Потратить время на то, чтобы последующие сезоны "Аркейна" оправдали высокие ожидания, установленные первым сезоном, — стратегическое решение, которое ставит качество выше поспешности.

Лоран предоставил ценную информацию о ходе работы над вторым сезоном сериала, проливая свет на то, чего фанаты могут ожидать от предстоящего сезона. Сделав сильный акцент на сохранении уникального визуального стиля и повествования, которые сделали первый сезон хитом, Riot Games стремится предоставить столь же убедительный и захватывающий опыт во втором сезоне. Хотя конкретные детали не раскрываются, Лоран намекнул на новые сюжетные линии, персонажей разработки и захватывающие дух визуальные эффекты, которые будут продолжать очаровывать поклонников и вовлекать их все глубже в богатый мир League of Legends.

Читайте также:

MSI подверглась кибератаке: Рекомендации пользователям

Кэмерон Монахэн призывает фанатов избегать спойлеров к "Star Wars Jedi: Survivor"

Игрок нашёл секретную функцию новой брони в God Of War Ragnarok

EA выпустила финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Sony добавила ещё одну игру в Playstation Plus в апреле

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Аркейн (1 сезон) — Русский трейлер (2021)
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Последние материалы
"Начало биологической войны": военный эксперт раскрыл американский "план Б" для Украины
Публицист объяснила необходимость уничтожения проекта "Украина"
Минкульт РФ может отменить все весенние спектакли с актёром Данилой Козловским
МК: опубликованы фотографии, показывающие, как менялась супермодель Ирина Шейк
Рунический камень описал конец света
Госдума планирует упростить процедуру получения гражданства приветствующим СВО иностранцам
Как власти КНР ведут двойную игру с ЕС и Россией
Глава Riot Games сказал, что 2 сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023
Медики установили диагноз Владимира Зеленского по его видео: наркомания и нервное истощение
Манул попал на камеры Саяно-Шушенского заповедника в дневные часы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников