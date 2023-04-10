Глава Riot Games сказал, что 2 сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023

Генеральный директор Riot Games Николо Лоран недавно дал интервью, в котором упомянул, что второй сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023 году. По словам Лорана, для поддержания высокого качества адаптации необходимо время. "Аркейн", мультсериал, созданный Riot Games совместно с Netflix, мгновенно покорил аудиторию и стал первым потоковым шоу, получившим премию "Эмми" в номинации "Лучший анимационный сериал", а также признанным одним из лучших шоу года как профессиональными критиками, так и обычными зрителями.

Я только что посмотрел третий эпизод второго сезона, перед вылетом в Китай. Мы продвигаемся в работе над ним. Он еще не готов. На это есть две причины: вы хотите качества, мы просто не хотим торопиться, и это требует времени, и это хорошая причина. Плохая причина в том, что, честно говоря, мы не знали, будет ли первый сезон успешным. Поэтому мы не начинали второй сезон до его окончания. Мы не знали. И если бы я знал, что Аркейн будет успешным, мы могли бы начать второй сезон намного раньше, но мы не знали, поэтому мы немного подождали, и теперь расплачиваемся за это. — говорит Лоран.

Учитывая широкое признание как критиков, так и зрителей, понятно и даже предпочтительнее не торопиться с выпуском новых серий. Лоран подчеркнул важность сохранения высокого качества адаптации шоу, что стало основным фактором его успеха. Потратить время на то, чтобы последующие сезоны "Аркейна" оправдали высокие ожидания, установленные первым сезоном, — стратегическое решение, которое ставит качество выше поспешности.

Лоран предоставил ценную информацию о ходе работы над вторым сезоном сериала, проливая свет на то, чего фанаты могут ожидать от предстоящего сезона. Сделав сильный акцент на сохранении уникального визуального стиля и повествования, которые сделали первый сезон хитом, Riot Games стремится предоставить столь же убедительный и захватывающий опыт во втором сезоне. Хотя конкретные детали не раскрываются, Лоран намекнул на новые сюжетные линии, персонажей разработки и захватывающие дух визуальные эффекты, которые будут продолжать очаровывать поклонников и вовлекать их все глубже в богатый мир League of Legends.

Читайте также:

MSI подверглась кибератаке: Рекомендации пользователям

Кэмерон Монахэн призывает фанатов избегать спойлеров к "Star Wars Jedi: Survivor"

Игрок нашёл секретную функцию новой брони в God Of War Ragnarok

EA выпустила финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Sony добавила ещё одну игру в Playstation Plus в апреле

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Аркейн (1 сезон) — Русский трейлер (2021)