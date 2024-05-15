Здоровье на отдыхе: какие страны опасны для российских туристов — статистика и рекомендации

Таиланд и ОАЭ лидируют в рейтинге стран, где российские туристы болели чаще всего

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы чаще всего сталкивались с проблемами здоровья в Таиланде и ОАЭ, на которые пришлось 34,1% и 19,7% всех медицинских обращений по страховке отдыхающих, согласно отчету страховой компании "Согласие". На третьем и четвертом местах по числу обращений оказались Индия и Россия с более чем 9%, а замыкает пятерку Египет с 8,7%.

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Основной причиной заболеваний в Таиланде и ОАЭ стали простуды, вызванные, по мнению специалистов, воздействием систем кондиционирования на фоне резкой смены температур. В Таиланде также фиксировались случаи желудочно-кишечных расстройств, гастроэнтеритов и инфекционных заболеваний, таких как лихорадка денге и ротавирус.

В России отмечались преимущественно простуды, в Индии — заболевания желудочно-кишечного тракта, а в Египте кроме ОРВИ также часто регистрировались травмы.

Страховой случай с наибольшими затратами в этом году произошел в Таиланде, где на лечение 38-летней туристки с различными травмами было израсходовано почти 2 миллиона рублей.

МИД России рекомендовал российским гражданам взвешивать риски при планировании поездок за границу, особенно в свете возможности задержаний по запросам спецслужб США, учитывая наличие экстрадиционных соглашений между США и рядом стран, популярных у туристов, включая Таиланд, Египет, Турцию и Израиль.