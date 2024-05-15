На что на самом деле живут богатейшие россияне: результаты исследования

В каких городах живут самые обеспеченные россияне?

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Состоятельные россияне, относящиеся к обеспеченной категории, работают по найму и получают дополнительный пассивный доход.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на дебютное исследование НИУ ВШЭ, которое посвящено доходам 10% населения с наивысшими доходами.

В исследовании говорится, что средний месячный доход на человека составляет 227 тысяч рублей. В семьях с одним ребенком эта сумма достигает 500 тысяч рублей, а в семьях с двумя детьми — 660 тысяч рублей.

Большая часть обеспеченных россиян (57%) проживает в Москве и Подмосковье. Около 12% живут в крупных городах-миллионниках, 16% — в городах с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек. В населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек проживает 4% людей.

Отмечается, что обеспеченные граждане получают основной доход через наемный труд.