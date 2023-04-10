MSI подверглась кибератаке: Рекомендации пользователям

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MSI, мировой производитель компьютерного оборудования, включая ноутбуки, настольные компьютеры, серверы, материнские платы, видеокарты и многое другое, подтвердил 7 апреля 2023 года, что стал жертвой кибератаки. В официальном заявлении, опубликованном на ее веб-сайте, MSI сообщила, что ее информационные системы были скомпрометированы. Компания немедленно активировала защитные меры и приступила к восстановлению, а также уведомила соответствующие государственные органы и подразделения по кибербезопасности.

По данным MSI, системы, пострадавшие от кибератаки, были восстановлены, и инцидент не оказал существенного влияния на ее финансовые операции. Однако в свете нарушения MSI выпустила рекомендацию для своих клиентов. Компания призвала владельцев продуктов получать обновления прошивки и BIOS только с официального сайта и избегать использования файлов прошивки из других источников.

Хотя большинство пользователей загружают обновления прошивки, драйверы и сопутствующее программное обеспечение с официального веб-сайта MSI, эти файлы иногда доступны на сторонних ресурсах. В некоторых случаях сторонние источники могут быть единственным вариантом получения определенных обновлений.

Доказательства атаки на MSI были опубликованы группой Money Message 5 апреля. Публикация содержала подробную информацию о полученных данных и информации. Согласно сообщению, Money Message заявила, что приобрела несколько баз данных ключей, исходных кодов и закрытых ключей.

Преступники заявили, что получили 1,5 терабайта данных из систем MSI, и потребовали выкуп в размере 4 миллионов долларов. Взломщики пригрозили опубликовать данные, если MSI не выполнит их требований.

Клиенты MSI могут найти все необходимые файлы на официальном веб-сайте, просто введя название продукта, чтобы получить доступ ко всем доступным документам поддержки и загрузить файлы.

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