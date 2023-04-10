Показали первые 11 минут геймплея Dead Island 2

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Dead Island 2, долгожданная экшн-игра на выживание зомби, должна выйти 21 апреля 2023 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Портал IGN предоставил эксклюзивный предварительный просмотр, демонстрирующий 11 минут захватывающего игрового процесса.

Кадры геймплея показывают, что Dead Island 2 вывел франшизу на совершенно новый уровень. Потрясающая графика с очень детализированным окружением, реалистичными моделями персонажей и захватывающим звуковым оформлением. Сеттинг игры, действие которого происходит в постапокалиптической Калифорнии с открытым миром, впечатляет визуально и готовит почву для захватывающего и напряженного опыта выживания.

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Dead Island 2: The First 11 Minutes