Показали первые 11 минут геймплея Dead Island 2

Dead Island 2, долгожданная экшн-игра на выживание зомби, должна выйти 21 апреля 2023 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Портал IGN предоставил эксклюзивный предварительный просмотр, демонстрирующий 11 минут захватывающего игрового процесса.
Кадры геймплея показывают, что Dead Island 2 вывел франшизу на совершенно новый уровень. Потрясающая графика с очень детализированным окружением, реалистичными моделями персонажей и захватывающим звуковым оформлением. Сеттинг игры, действие которого происходит в постапокалиптической Калифорнии с открытым миром, впечатляет визуально и готовит почву для захватывающего и напряженного опыта выживания.
Читайте также:
Эксперты Digital Foundry оценили Overdrive mode в Cyberpunk 2077
Глава Riot Games сказал, что 2 сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023
MSI подверглась кибератаке: Рекомендации пользователям'
Кэмерон Монахэн призывает фанатов избегать спойлеров к "Star Wars Jedi: Survivor"
Игрок нашёл секретную функцию новой брони в God Of War Ragnarok
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.