Cyberpunk 2077: Вышло обновление с трассировкой лучей Overdrive

CD Projekt RED, известная польская студия разработки игр, выпустила патч 1.62 для Cyberpunk 2077 для ПК. Патч содержит новые функции, такие как NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) и Intel Xe Super Sampling 1.1, которые улучшают качество изображения и производительность игры.

Трассировка лучей произвела революцию в игровой индустрии, обеспечив беспрецедентный визуальный реализм и эффект погружения. Режим "трассировки лучей" в Cyberpunk 2077 выводит эту технологию на новый уровень, обеспечивая еще более захватывающий и реалистичный игровой процесс для владельцев мощных ПК. Эта функция, поддерживаемая NVIDIA GeForce RTX 40-й серии (4070 Ti и выше) и NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 кадров в секунду), расширяет границы возможного с точки зрения качества графики.

С "трассировкой лучей" вы можете ожидать потрясающе реалистичные отражения, тени и освещение, которые добавляют совершенно новый уровень глубины и детализации в Найт-Сити, антиутопический сеттинг Cyberpunk 2077 с открытым миром. Представьте, что вы идете по улицам, освещенным неоновым светом ночного города и видите свое отражение в окнах высоких небоскребов. Уровень визуальной точности и погружения, которые трассировки лучей привносит в Cyberpunk 2077, поистине впечатляет и устанавливает новый стандарт игровой графики.

Качество изображения является важнейшим аспектом игрового процесса, и CD Projekt RED уделила ему особое внимание, представив в патче 1.62 NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). DLAA — это инновационная технология, использующая искусственный интеллект для сглаживания неровных краев и уменьшения алиасинга, в результате чего изображения становятся более четкими и детализированными.

Включив DLAA в меню настроек Cyberpunk 2077, вы сможете наслаждаться улучшенным качеством изображения без ущерба для производительности. DLAA использует мощь графических процессоров NVIDIA RTX для обеспечения потрясающе плавной графики, благодаря чему Найт Сити выглядит более ярким и реалистичным, чем когда-либо прежде. Исследуете ли вы шумные улицы Японского квартала или углубляетесь в темные переулки Тихого океана, DLAA добавит Cyberpunk 2077 дополнительный слой визуального блеска, сделав его еще более впечатляющим и захватывающим.

Еще одним интересным дополнением в патче 1.62 является поддержка Intel Xe Super Sampling 1.1, передовой технологии, использующей машинное обучение для повышения производительности и улучшения качества изображения. С помощью XeSS вы можете повысить разрешение Cyberpunk 2077, что приведет к более четкому и детализированному изображению даже на дисплеях с более низким разрешением.

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Cyberpunk 2077 | Ray Tracing: Overdrive Mode - Technology Preview Reveal