Певец Валерий Меладзе сфотографировался с дочкой Агатой

Певец Валерий Меладзе поделился фотографией с маленькой наследницей.
В Инстаграм* Валерия Меладезе появилось фото певца с дочкой Агатой. На снимке артист держит девочку на руках, показывая ей рисунок на стене.
12 апреля малышке исполнилось три годика. Праздник в честь дня рождения Агаты показывала мама девочки, певица Альбина Джанабаева.
У Валеррия Меладзе есть старший сын Константин от Джанабаевой. От первого брака у певцы есть три дочери: старшая Инга, средняя София и младшая Арина.
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