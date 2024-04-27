Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Дюна 2" собрал более 700 миллионов долларов в прокате
Средний возраст легковых автомобилей в России составляет более 15 лет
Законопроект об охранном ордере для жертв домашнего насилия в России не будет принят
Звезда "Остина Пауэрса" Майк Майерс продаёт пентхаус в США со скидкой в $2,5 млн
Advice.News: чтобы макароны не слипались, используйте растительное масло
Ставки по вкладам в российских банках сохранятся на текущем уровне до июня
Тренер Брюстер: пилатес больше подходит для сжигания жира
Эксперт Титомир: нельзя спать с телефоном под подушкой из-за вредного излучения
Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители
Певец Валерий Меладзе сфотографировался с дочкой Агатой

Валерий Меладзе показал фото с дочкой Агатой

0:47
Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе поделился фотографией с маленькой наследницей.

Валерий Меладзе показал фото с дочкой Агатой
Фото: https://www.instagram.com/vvmmeladze by Инстаграм Валерия Меладзе is licensed under public domain

В Инстаграм* Валерия Меладезе появилось фото певца с дочкой Агатой. На снимке артист держит девочку на руках, показывая ей рисунок на стене.

12 апреля малышке исполнилось три годика. Праздник в честь дня рождения Агаты показывала мама девочки, певица Альбина Джанабаева.

У Валеррия Меладзе есть старший сын Константин от Джанабаевой. От первого брака у певцы есть три дочери: старшая Инга, средняя София и младшая Арина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Простой и удачный рецепт кулича: при желании в него можно добавить изюм, орехи или цукаты
Простой и удачный рецепт кулича: при желании в него можно добавить изюм, орехи или цукаты
Последние материалы
Advice.News: чтобы макароны не слипались, используйте растительное масло
Ставки по вкладам в российских банках сохранятся на текущем уровне до июня
Тренер Брюстер: пилатес больше подходит для сжигания жира
Эксперт Титомир: нельзя спать с телефоном под подушкой из-за вредного излучения
Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители
Эксперты ответили, почему кошки лижут ноги хозяев
75 российских граждан стали жертвами обмана узбекской авиакомпании
Рэпер Моргенштерн* отправился с невестой в Италию
Картофельный салат с заправкой из масла, уксуса и трав: рецепт
Правила посадки рассады перца в теплицу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников