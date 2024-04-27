Певец Валерий Меладзе сфотографировался с дочкой Агатой

Валерий Меладзе показал фото с дочкой Агатой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе поделился фотографией с маленькой наследницей.

Фото: https://www.instagram.com/vvmmeladze by Инстаграм Валерия Меладзе is licensed under public domain

В Инстаграм* Валерия Меладезе появилось фото певца с дочкой Агатой. На снимке артист держит девочку на руках, показывая ей рисунок на стене.

12 апреля малышке исполнилось три годика. Праздник в честь дня рождения Агаты показывала мама девочки, певица Альбина Джанабаева.

У Валеррия Меладзе есть старший сын Константин от Джанабаевой. От первого брака у певцы есть три дочери: старшая Инга, средняя София и младшая Арина.



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