Diablo 4 будет получать сюжетные обновления каждые 3 месяца

3:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Diablo IV, долгожданная ролевая игра от Blizzard, наделала много шума как среди геймеров, так и среди фанатов. С его предстоящим выпуском 6 июня игроки с нетерпением ждут новых функций и механик, которые будут представлены в обновлениях игры после запуска.

Diablo IV возможно, будет получать обновления каждые три месяца. Эти обновления принесут новые сюжетные линии, неразрывно связанные с механикой и особенностями игры. Это означает, что игроки могут регулярно получать новый контент, что сделает игру интересной и увлекательной даже после ее первоначального выпуска.

Кроме того, каждое ежеквартальное обновление будет сопровождаться новым сезонным боевым пропуском, доступным как в бесплатной, так и в премиальной версиях. Это дает игрокам шанс заработать эксклюзивные награды и еще больше улучшить свой игровой процесс. Blizzard подтвердила, что первый сезон игры не будет доступен при запуске и появится через некоторое время.

Финальный этап Diablo IV обещает быть сложным и динамичным, а подземелья Nightmare и Helltides добавляют игре глубины и реиграбельности. Кошмарные подземелья — это более сложные, переработанные версии более чем 100 подземелий, доступных при запуске. Они поставляются с различными аффиксами, которые оживляют игровой процесс, делая его более сложным и полезным для игроков.

В недавней статье Blizzard рассказали о двух дополнительных свойствах, с которыми игроки столкнутся в подземельях Nightmare в Diablo IV. Один представит непобедимый столб молнии, который постоянно преследует игроков по всему подземелью, добавляя новый уровень сложности. Другой же будет вызывать тень, которая следует за игроками и затемняет их зрение при прикосновении, а также вызывает дополнительных врагов, дополнительно проверяя навыки и стратегии игроков.

Helltides, с другой стороны, являются областями в открытом мире, которые могут быть затронуты мощными событиями, которые продолжаются в течение ограниченного времени. В границах Helltide игроки столкнутся с более опасными врагами, включая ремиксы различных боссов из игры. Это дает игрокам непростую возможность проверить свои силы и заработать ценные награды.

Недавняя бета-версия Diablo IV имела огромный успех, став крупнейшей бета-версией в истории франшизы: миллионы игроков достигли 20-го уровня и получили эксклюзивные награды. Blizzard активно прислушивается к отзывам игроков и запланировала прямую трансляцию на 20 апреля, чтобы ответить на отзывы и предоставить дополнительную информацию о том, как будут работать системы эндгейма в игре. Это демонстрирует стремление Blizzard улучшать игру на основе вклада игроков, гарантируя, что Diablo IV оправдает высокие ожидания ее преданного сообщества.

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