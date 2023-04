Трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет завтра

0:31 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nintendo of America официально объявила в своем аккаунте в Твиттере, что завтра они выпустят последний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Презентация состоится 13 марта в 16:00.

Ожидается, что трейлер продлится около 3 минут, и хотя не уточняется, будет ли он сосредоточен на игровом процессе, весьма вероятно, что после демонстрации множества механик в предыдущем трейлере этот будет более ориентирован на сюжет.

Читайте также:

Новое обновление в Overwatch 2, похоже, сломало игру

Call of Duty: Modern Warfare: что будет в боевом пропуске третьего сезона

Вышел новый трейлер Diablo IV

EMPRESS взломала Assassin's Creed Valhalla Complete Edition

Diablo 4 будет получать сюжетные обновления каждые три месяца

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Official Trailer #3