Nintendo of America официально объявила в своем аккаунте в Твиттере, что завтра они выпустят последний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Презентация состоится 13 марта в 16:00.
Ожидается, что трейлер продлится около 3 минут, и хотя не уточняется, будет ли он сосредоточен на игровом процессе, весьма вероятно, что после демонстрации множества механик в предыдущем трейлере этот будет более ориентирован на сюжет.
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