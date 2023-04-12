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Трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет завтра

0:31
Видеоигры

Nintendo of America официально объявила в своем аккаунте в Твиттере, что завтра они выпустят последний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Презентация состоится 13 марта в 16:00.

Трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет завтра

Ожидается, что трейлер продлится около 3 минут, и хотя не уточняется, будет ли он сосредоточен на игровом процессе, весьма вероятно, что после демонстрации множества механик в предыдущем трейлере этот будет более ориентирован на сюжет.

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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Official Trailer #3
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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