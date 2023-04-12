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Для Atomic Heart вышел патч 1.5.0.0

1:31
Видеоигры

Разработчики Mundfish Studio объявили о выпуске обновления 1.5.0.0 для своего шутера от первого лица Atomic Heart. Это обновление включает в себя озвучку на японском языке и исправление некоторых ошибок. 

Для Atomic Heart вышел патч 1.5.0.0

Исправлены проблемы с геометрией

Одним из наиболее заметных исправлений, включенных в обновление, является решение проблемы с геометрией. Игроки теперь могут выбраться, прыгнув, устраняя предыдущую проблему застревания в геометрии.

Создание ресурсов и разборка оружия

Еще одна проблема, которая была исправлена, — это невозможность создавать ресурсы, когда оружие нельзя было разобрать или подобрать у нпс. Теперь эта проблема решена, что обеспечивает более плавный и эффективный игровой процесс.

Мерцание объектов

В некоторых областях игры объекты мерцали, вызывая зрительный дискомфорт у игроков. Эта проблема также была исправлена.

Проблемы с разблокировкой достижений

Несмотря на то, что проблема разблокировки достижений была решена, в некоторых редких случаях могут возникать некоторые проблемы

Японская озвучка

В дополнение к исправлениям ошибок, Atomic Heart теперь имеет японскую озвучку с участием одних из лучших актеров озвучивания в Японии. Эта функция предоставляет уникальный и захватывающий опыт игрокам, которые предпочитают играть в игры с японской озвучкой.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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