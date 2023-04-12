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В Mafia 4 возможно появится мультиплеер

2:43
Видеоигры

Hangar 13, дочерняя компания 2K, подтвердила в августе, что разработка новой игры Mafia ведется. Однако с тех пор о проекте было мало информации. Недавние объявления о вакансиях предполагают, что в Mafia 4 могут быть многопользовательские элементы и другие детали игрового процесса.

В Mafia 4 возможно появится мультиплеер

Хотя Mafia 3 существует уже более семи лет, ожидается, что сиквел не появится на рынке в ближайшем будущем. В последние годы Hangar 13 пережил трудные времена, со значительными увольнениями в середине 2022 года, а предыдущее подтверждение студии о том, что Mafia 4 находится в разработке, сопровождалось заявлением о том, что до релиза игры еще «много лет».

Тем не менее, недавние объявления о вакансиях говорят о том, что Hangar 13 уже имеет четкое представление о том, какой должна быть Mafia 4. Одна из вакансий ищет кандидатов с опытом создания многопользовательских игр или игр с живым сервисом. Для контекста, первые три игры франшизы Mafia были однопользовательскими играми.

Новый поток объявлений о вакансиях из Hangar 13 также подтверждает, что в Mafia 4 будет реализован стелс-геймплей, поскольку требуются кандидаты, которые помогут разработать «захватывающие циклы стелс и боевого геймплея». Это не удивительно, учитывая, что элементы стелса были частью серии с момента выхода оригинальной игры в 2002 году. Однако стелс также долгое время был одной из самых слабых и неуклюжих частей франшизы. 

Недавние объявления о вакансиях также предполагают, что Mafia 4 будет использовать Unreal Engine 5, поскольку они специально призывают к кандидатам с опытом работы с одной из двух последних версий вездесущего движка Epic Games. Это требование соответствует слухам середины 2022 года о том, что Mafia 4 будет работать на Unreal Engine 5.

В то время как другая вакансия из Hangar 13 в марте указывала на то, что Mafia 4, возможно, все еще находится на стадии подготовки к производству, эти недавние объявления о вакансиях не дают никаких новых намеков на статус разработки проекта. Тем не менее, ясно, что Hangar 13 серьезно относится к разработке Mafia 4 и активно набирает таланты, чтобы воплотить игру в жизнь.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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