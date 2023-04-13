У Red Dead Redemption 3 уже есть несколько проблем

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Говоря о Red Dead Redemption 3, понятно, что Rockstar Games предстоит многое сделать, особенно учитывая проблемы, с которыми она столкнулась в предыдущей части. Red Dead Redemption 2 имела огромный успех, но у нее также были некоторые существенные недостатки, которые вызвали недовольство у всего сообщества. Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года, игре уже больше 5 лет и фанаты начинают думать о продолжении.

Поскольку Rockstar Games в настоящее время занята работой над Grand Theft Auto 6, неясно, когда выйдет Red Dead Redemption 3. Тем не менее, наверняка Rockstar Games захочет сделать триквел однойиз своих флагманских франшиз.

Прежде всего, Red Dead Redemption 3 должен будет повторить успех своего предшественника. Сюжетный режим Red Dead Redemption 2 хвалили за внимание к деталям и интересный сюжет, однако многие игроки посчитали его скучным.

Одной из самых больших проблем сюжетного режима RDR 2 было отсутствие DLC. Фанаты очень просили этому, но Rockstar Games так и не сделала никакого продолжения. В оригинальной игре, Red Dead Redemption всё-таки появилось DLC Undead Nightmare, которое понравилось фанатам. К сожалению, Rockstar Games сосредоточила большую часть своего внимания на Red Dead Online, а не на обновлении сюжетного режима.

Red Dead Redemption 3 по неподтвержденным данным находится на самой ранней стадии разработки.

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Rockstar Games сделали ставку на то, что Red Dead Online будет столь же успешной, как GTA Online, но она не оправдала этих ожиданий. Несмотря на то, что у игры были свои поклонники, ее успех до сих пор не приблизился к успеху GTA Online. В результате поддержка Rockstar Games для Red Dead Online сокращается все больше.

Чтобы обеспечить успех Red Dead Redemption 3, Rockstar Games необходимо не делать такие же ошибки. Игра должна сосредоточиться на однопользовательском режиме и предоставить для него привлекательный DLC-контент. В то же время он также должен оказывать значительную поддержку своему онлайн-аналогу, чтобы поддерживать интерес фанатов.

Одним из способов добиться этого было бы введение в Red Dead Online более уникального подхода, который не пытается повторить успех GTA Online, а вместо этого опирается на успех игрового мира и внимание к деталям. Таким образом, Red Dead Redemption 3 может отличаться от своего предшественника и подарить своим игрокам новый и захватывающий опыт.

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