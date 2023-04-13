Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из-за угрозы атаки ВСУ в Белгороде отменили выпускной бал
Учёные ESCMID: беженцы завезли в Европу опасное заболевание
Президент Бразилии предложил странам БРИКС отказаться от расчётов в долларах
RT: украинский хирург заявил, что вырезает российским раненым солдатам органы для продажи на чёрном рынке
Генштаб ВСУ заявил о намерении РФ запустить массовое производство ракет Х-50
Секретные документы Пентагона слил 21-летний солдат Нацгвардии ВВС США - New York Times
Боевики ВС Украины используют несовершеннолетних девушек из детских домов в качестве снайперов
Боевики ВСУ опубликовали кадры с "футуристическим" автомобилем, в надежде "испугать" русских
Зеленский собрал военный кабинет и намекнул на "мощное" наступление ВСУ

У Red Dead Redemption 3 уже есть несколько проблем

2:51
Видеоигры

Говоря о Red Dead Redemption 3, понятно, что Rockstar Games предстоит многое сделать, особенно учитывая проблемы, с которыми она столкнулась в предыдущей части. Red Dead Redemption 2 имела огромный успех, но у нее также были некоторые существенные недостатки, которые вызвали недовольство у всего сообщества. Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года, игре уже больше 5 лет и фанаты начинают думать о продолжении.

У Red Dead Redemption 3 уже есть несколько проблем

Поскольку Rockstar Games в настоящее время занята работой над Grand Theft Auto 6, неясно, когда выйдет Red Dead Redemption 3. Тем не менее, наверняка Rockstar Games захочет сделать триквел однойиз своих флагманских франшиз.

Прежде всего, Red Dead Redemption 3 должен будет повторить успех своего предшественника. Сюжетный режим Red Dead Redemption 2 хвалили за внимание к деталям и интересный сюжет, однако многие игроки посчитали его скучным.

Одной из самых больших проблем сюжетного режима RDR 2 было отсутствие DLC. Фанаты очень просили этому, но Rockstar Games так и не сделала никакого продолжения. В оригинальной игре, Red Dead Redemption всё-таки появилось DLC Undead Nightmare, которое понравилось фанатам. К сожалению, Rockstar Games сосредоточила большую часть своего внимания на Red Dead Online, а не на обновлении сюжетного режима.

Red Dead Redemption 3 по неподтвержденным данным находится на самой ранней стадии разработки.

Читайте также:

Подписку Ubisoft+ добавили в Xbox

В Overwatch 2 игрокам начали занижать рейтинг

В Mafia 4, возможно, появится мультиплеер

Подписчики PlayStation Plus скоро потеряют доступ к 32 играм

Для Atomic Heart вышел патч 1.5.0.0

 

 

Rockstar Games сделали ставку на то, что Red Dead Online будет столь же успешной, как GTA Online, но она не оправдала этих ожиданий. Несмотря на то, что у игры были свои поклонники, ее успех до сих пор не приблизился к успеху GTA Online. В результате поддержка Rockstar Games для Red Dead Online сокращается все больше. 

Чтобы обеспечить успех Red Dead Redemption 3, Rockstar Games необходимо не делать такие же ошибки. Игра должна сосредоточиться на однопользовательском режиме и предоставить для него привлекательный DLC-контент. В то же время он также должен оказывать значительную поддержку своему онлайн-аналогу, чтобы поддерживать интерес фанатов.

Одним из способов добиться этого было бы введение в Red Dead Online более уникального подхода, который не пытается повторить успех GTA Online, а вместо этого опирается на успех игрового мира и внимание к деталям. Таким образом, Red Dead Redemption 3 может отличаться от своего предшественника и подарить своим игрокам новый и захватывающий опыт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
NDP: военному блоку НАТО грозит исчезновение из-за учений США на полигоне в Польше
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
Последние материалы
Боевики ВС Украины используют несовершеннолетних девушек из детских домов в качестве снайперов
Секретные документы Пентагона слил 21-летний солдат Нацгвардии ВВС США - New York Times
Боевики ВСУ опубликовали кадры с "футуристическим" автомобилем, в надежде "испугать" русских
Зеленский собрал военный кабинет и намекнул на "мощное" наступление ВСУ
РВ: спецназ России уничтожил позиции ВСУ под Угледаром из гранатомёта СПГ-9, прозванного "сапогом"
Франция восстановит отношения с Россией, чтобы выжить
Генерал-лейтенант Соболев призвал возродить ядерный поезд для успешного сдерживания США
Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьёзных проблем - Соскин
CNBC: Россия поставила Запад в тупик ответом на потолок цен на нефть
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников