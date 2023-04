Подписку Ubisoft+ добавили в Xbox

В январе 2022 года Microsoft объявила о сотрудничестве с Ubisoft, чтобы перенести Ubisoft+ на Xbox. Хотя фанаты с нетерпением ждали официальных новостей об этом партнерстве, конкретные подробности были обнародованы совсем недавно.

Несмотря на многочисленные утечки информации об Ubisoft+ на Xbox в последние дни, Microsoft только что официально подтвердила эту новость. Подробности о новой платформе корпорация опубликовала на своем сайте, которая будет доступна геймерам на Xbox Series X|S и Xbox One.

Ubisoft+ доступен для пользователей Series X|S и Xbox One за 69,90 фунтов стерлингов в месяц(~4500 рублей). Предложение не связано с подпиской Xbox Game Pass, и игроки могут просто получить доступ к каталогу игр за отдельную плату. Однако следует отметить, что Ubisoft+ Classics доступна через PS Plus. Sony, с другой стороны, решила добавить старые игры Ubisoft в свой каталог, в то время как Microsoft предлагает доступ ко всему ассортименту игр французской корпорации за дополнительную плату.

В Microsoft подчеркнули, что Ubisoft+ позволит игрокам «погрузиться во флагманские игры, такие как Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 и The Division 2», а желающие могут ожидать не только основные версии игр, но и дополнения, в том числе Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok и другие.

Полный список игр добавленных в подписку:

Anno 1800 (Xbox Series X|S tylko)

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed IV: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation)

Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)

Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)

Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)

Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)

Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Battleship

Boggle

Child of Light (Ultimate Edition)

Family Feud

Far Cry Primal (Deluxe Edition)

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)

Far Cry 3 (Classic Edition)

Far Cry 4 (Gold Edition)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Far Cry 6 (Gold Edition)

Far Cry: New Dawn

Fighter Within

For Honor

Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)

Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)

Jeopardy!

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)

Rabbids Party of Legends

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)

Rayman Legends

Riders Republic

Risk

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scrabble

Shape Up (Gold Edition)

South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)

South Park: The Stick of Truth

Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)

Steep

The Crew (Ultimate Edition)

The Crew 2

The Division (Gold Edition)

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising (Gold Edition)

Trivial Pursuit Live

Trivial Pursuit Live 2

UNO (Ultimate Edition)

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs (Complete Edition)

Watch Dogs 2 (Gold Edition)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)

Wheel of Fortune

Zombi

