В Overwatch 2 игрокам начали занижать рейтинг

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Пользователи Overwatch 2, с запуском четвертого сезона, высказывают жалобы на проблему с рейтинговыми званиями в игре. Они считают, что разработчики неоправданно занижают ранги, несмотря на то, что в новом обновлении они пытались это исправить.

Ваш ранг должен отражать ваш MMR, если только вы не вошли в систему в течение первого часа 4-го сезона Overwatch 2. Это могло привести к снижению уровня наград и ухудшению рейтинга. Игроки, которые дождались следующего обновления, должны получить ожидаемые ранги. — поясняет Blizzard.

Компания Blizzard уже признала ошибку в занижении ранга и заявила, что работает над ее устранением. Разработчики также отметили, что если пользователь начал играть в игру сразу после выхода обновления, то его ранг действительно мог быть занижен.

Четвертый сезон в Overwatch 2 стартовал 12 апреля и принес с собой много новых событий, таких как добавление нового героя Lifeweaver, боевой пропуск, посвященный Сигме и другие интересные изменения.

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