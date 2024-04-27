Доктор Мясников рекомендует россиянам исключить из своего рациона два продукта

В эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" доктор и телеведущий Александр Мясников предложил исключить из ежедневного рациона два продукта. Выпуск с советами специалиста доступен для просмотра на платформе "Смотрим".
В список этих продуктов Мясников включил хлеб.
"Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб — это калории, крахмал, соль", — подчеркнул Александр Мясников.
Однако, специалист подчеркнул, что если хочется съесть хлеб, то лучше выбирать цельнозерновой вариант, хотя, по его мнению, такой продукт найти не так и просто.
Ещё одним продуктом, от которого россиянам нужно отказаться, по мнению Мясникова, является майонез. Врач предупредил об избытке калорий и добавок в покупном майонезе, посоветовав заменить его на домашний вариант.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".