Suicide Squad: Kill The Justice League выйдет в феврале 2024 года

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Warner Bros и Rocksteady Studios объявили о переносе даты выхода Suicide Squad: Kill The Justice League после критики, полученной после презентации игры на PlayStation State of Play в прошлом месяце. Первоначально игру планировалось выпустить в конце мая, но теперь она будет выпущена 2 февраля 2024 года, почти через 10 месяцев после первоначальной даты выпуска.

Причины задержки не были явно указаны, но похоже, что разработчики тратят дополнительное время на доработку игры, а не на решение каких-либо спорных механик.

Suicide Squad: Kill The Justice League — шутер от третьего лица, разработанный Rocksteady Studios, создателями популярной серии игр Batman: Arkham. Действие игры происходит в той же вселенной, что и серия Arkham, и следует за отрядом самоубийц, командой суперзлодеев DC Comics, которые пытаются уничтожить Лигу справедливости, которой промыли мозги инопланетная угроза.

"Мы приняли трудное, но необходимое решение, чтобы уделить время работе над игрой, чтобы сделать ее максимально качественной для игроков. Мы благодарим наше замечательное сообщество за их постоянную поддержку, терпение и понимание. В ближайшие месяцы мы поделимся дополнительными подробностями об игре и мы с нетерпением ждем встречи с вами в Метрополисе в следующем году", — говорится в заявлении компаний, опубликованном в Twitter.

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