Гарик Харламов озаботился проблемой деторождения: "Каждый секс должен работать в интересах страны"

Резидент Comedy Club Гарик Харламов исполнил роль начальника отдела повышения демографии в стране интститута бракосочетания и телесного соединения семьи.
Юморист рассказал историю российской крестьяники, которая за за 27 родов произвела на свет 69 детей, рожая двойняшек, тройнешек и даже четверняшек. Рекордсменка в деле лдеторождения жила в нашей стране 200 лет назад.
Гарик Харламов напомнил о своём юмористическом номере под названием "Рожай", где он объясняет нерешительному мужчине, что России нужны россияне.
"Каждый секс должен работать в интересах страны", — сказал комик в миниатюре с Тимуром Батрутдиновым.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.