Гарик Харламов озаботился проблемой деторождения: "Каждый секс должен работать в интересах страны"

Гарик Харламов высказался о проблеме повышения рождаемости в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Резидент Comedy Club Гарик Харламов исполнил роль начальника отдела повышения демографии в стране интститута бракосочетания и телесного соединения семьи.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Юморист рассказал историю российской крестьяники, которая за за 27 родов произвела на свет 69 детей, рожая двойняшек, тройнешек и даже четверняшек. Рекордсменка в деле лдеторождения жила в нашей стране 200 лет назад.

Гарик Харламов напомнил о своём юмористическом номере под названием "Рожай", где он объясняет нерешительному мужчине, что России нужны россияне.

"Каждый секс должен работать в интересах страны", — сказал комик в миниатюре с Тимуром Батрутдиновым.