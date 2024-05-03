Тропический смузи из ананаса, банана и кокосового молока: божественный напиток, особенно в жару
Как приготовить ананасовый смузи
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Приготовьте тропический смузи из свежезамороженного ананаса, банана и консервированного кокосового молока.
Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0
Если вы используете замороженные фрукты, то тогда не кладите лёд в напиток.
Ингредиенты
- 1,5 стакана замороженного ананаса, нарезанного кубиками
- 1 банан, нарезанный и замороженный
- 1 чашка консервированного кокосового молока
- 1/2 чайной ложки кокосового экстракта
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
Приготовление
Взбейте в блендере ананас, банан, кокосовое молоко, экстракт кокоса и ваниль. Подавайте немедленно.
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