Тропический смузи из ананаса, банана и кокосового молока: божественный напиток, особенно в жару

Как приготовить ананасовый смузи

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте тропический смузи из свежезамороженного ананаса, банана и консервированного кокосового молока.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Если вы используете замороженные фрукты, то тогда не кладите лёд в напиток.

Ингредиенты

1,5 стакана замороженного ананаса, нарезанного кубиками

1 банан, нарезанный и замороженный

1 чашка консервированного кокосового молока

1/2 чайной ложки кокосового экстракта

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Приготовление

Взбейте в блендере ананас, банан, кокосовое молоко, экстракт кокоса и ваниль. Подавайте немедленно.