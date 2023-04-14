Цена Oppressor MK-2 увеличилась вдвое

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Grand Theft Auto Online, стала популярной игрой среди геймеров, желающих воплотить свои криминальные фантазии в виртуальном городе Лос-Сантос. Одним из самых захватывающих аспектов игры является огромное количество транспортных средств, которые игроки могут приобрести, зарабатывая валюту. Однако некоторые недавние изменения цен на определенные автомобили разделили сообщество.

Недавнее объявление показало, что цены на некоторые транспортные средства в GTA Online удвоятся, а на другие цены значительно упадут. Imponte Deluxo и Buckingham Akula — это два автомобиля, цены на которые вырастут, но больше всего пострадает Oppressor MK-2: его нынешняя цена в 3,8 миллиона долларов увеличится до 8 миллионов долларов.

Oppressor MK-2 стал печально известен в сообществе GTA Online из-за своей способности грифинга, которая позволяет игрокам портить впечатления другим. В то время как некоторые игроки будут рады узнать, что повышение цен усложнит получение транспорта гриферами, другие, которые захотят его купить, вероятно, будут расстроены.

Однако не все автомобили будут дорожать. Ocelot Stromberg и RM-10 Bombushka — два примера транспортных средств, стоимость которых значительно снизится. У игроков есть время до 27 апреля, чтобы приобрести эти автомобили, прежде чем новые цены вступят в силу.

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