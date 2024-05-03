Новая схема мошенников: МВД предупредило россиян не устанавливать на телефон приложение "Минздрава РФ"

МВД сообщило о новой схеме мошенничества с полисами ОМС

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Кибермошенники применяют новую схему: они звонят россиянам под видом сотрудников страховых фирм или Фонда обязательного медицинского страхования и предлагают заменить бумажные полисы ОМС на электронные либо продлить их действие, сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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Правоохранительные органы предупредили, что преступники уговаривают собеседника установить смартфон приложение якобы Минздрава РФ, однако на самом деле это вредоносная программа, которая помогает злоумышленникам получить доступ к мобильному банку человека.

В МВД напомнили, что полисы ОМС бессрочны, а заменить бумажную версию на электронную можно на Госуслугах совершенно бесплатно. Полученный при этом QR-код можно предъявлять в любом российское медицинском учреждении.

Ранее жительница Каменска-Уральского перевела миллион рублей мошенникам, выдавшим себя за страховых агентов.