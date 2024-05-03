Новая схема мошенников: МВД предупредило россиян не устанавливать на телефон приложение "Минздрава РФ"

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МВД сообщило о новой схеме мошенничества с полисами ОМС

1:05
Страхование

Кибермошенники применяют новую схему: они звонят россиянам под видом сотрудников страховых фирм или Фонда обязательного медицинского страхования и предлагают заменить бумажные полисы ОМС на электронные либо продлить их действие, сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

МВД сообщило о новой схеме мошенничества с полисами ОМС
Фото: flickr.com by freepik is licensed under public domain

Правоохранительные органы предупредили, что преступники уговаривают собеседника установить смартфон приложение якобы Минздрава РФ, однако на самом деле это вредоносная программа, которая помогает злоумышленникам получить доступ к мобильному банку человека.

В МВД напомнили, что полисы ОМС бессрочны, а заменить бумажную версию на электронную можно на Госуслугах совершенно бесплатно. Полученный при этом QR-код можно предъявлять в любом российское медицинском учреждении.

Ранее жительница Каменска-Уральского перевела миллион рублей мошенникам, выдавшим себя за страховых агентов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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