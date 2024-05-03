Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BFMTV: в Парижском регионе зарегистрирован случай инфицирования лихорадкой Ласса
Стоматолог Антипенко: алкоголь в разы сокращает срок действия анестезии
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с полисами ОМС
В Китае нашли гробницу императора царства Чу возрастом 2200 лет
Эксперт Койтов рассказал, как выбрать куличи к Пасхе
Эксперты назвали самые чувствительные места на теле кошки
Удаляем пень с помощью соли
В Майами пассажир попытался сесть в самолет со змеями в брюках
Подборка тональных продуктов для весны и лета
Кот ушел на радугу: считается ли заведение нового питомца после смерти предыдущего предательством

Если кот ушел из жизни, будет ли предательством заводить нового

1:14
Зоосфера » Кошки

Если ваш кот ушёл на радугу, не считайте предательством приютить нового питомца.

Если кот ушел из жизни, будет ли предательством заводить нового
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки, с которыми мы делим крышу на протяжении многих лет, становятся не просто домашними животными, но истинными членами семьи, важной частью нашей жизни.

Потеря такого друга всегда приносит глубокую боль. Мир кажется навсегда изменённым, а воспоминания о любимце усиливают тоску.

Жизнь продолжается, и, к сожалению, ни одно существо не бессмертно. Время, как известно, лучший целитель.

После некоторого времени после потери может встать вопрос о приобретении новой кошки. Некоторые считают, что это предательство по отношению к ушедшему питомцу.

Многие обещают себе не заводить больше животных, но всё равно радуются новым пушистым друзьям.

Таких людей нельзя называть предателями. Принять нового питомца — не предательство, особенно если вы готовы обеспечить ему любовь и уход. Это знак сильной души. Ещё благороднее взять котёнка из приюта или помочь брошенному животному.

Память о первом коте никогда не покинет вас, но при этом вы спасете другую жизнь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Последние материалы
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан
Эксперты назвали самые чувствительные места на теле кошки
Удаляем пень с помощью соли
В Майами пассажир попытался сесть в самолет со змеями в брюках
Подборка тональных продуктов для весны и лета
Родион Газманов показал фото молодых отца и матери
Автоэксперт Евтеев перечислил семь способов привести машину в порядок к лету
США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет
Врач Чепурнов: мобилизованным в ВСУ с ВИЧ нужен постоянный приём лекарств
Белорусский студент: с нами обходятся как с террористами, отказав быть волонтёрами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников