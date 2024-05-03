Кот ушел на радугу: считается ли заведение нового питомца после смерти предыдущего предательством

Если кот ушел из жизни, будет ли предательством заводить нового

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваш кот ушёл на радугу, не считайте предательством приютить нового питомца.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки, с которыми мы делим крышу на протяжении многих лет, становятся не просто домашними животными, но истинными членами семьи, важной частью нашей жизни.

Потеря такого друга всегда приносит глубокую боль. Мир кажется навсегда изменённым, а воспоминания о любимце усиливают тоску.

Жизнь продолжается, и, к сожалению, ни одно существо не бессмертно. Время, как известно, лучший целитель.

После некоторого времени после потери может встать вопрос о приобретении новой кошки. Некоторые считают, что это предательство по отношению к ушедшему питомцу.

Многие обещают себе не заводить больше животных, но всё равно радуются новым пушистым друзьям.

Таких людей нельзя называть предателями. Принять нового питомца — не предательство, особенно если вы готовы обеспечить ему любовь и уход. Это знак сильной души. Ещё благороднее взять котёнка из приюта или помочь брошенному животному.

Память о первом коте никогда не покинет вас, но при этом вы спасете другую жизнь.