Легкое летнее покрытие: топ-3 тональных средств для жарких дней

Подборка тональных продуктов для весны и лета

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В прошлом красота часто требовала серьезных жертв, но современные тенденции изменили эту концепцию. Если раньше девушки наносили на лицо тональные средства из мук, мела и глины, сегодня перед выбором тонального средства стоят другие задачи, особенно в теплое время года. Весной и летом нужно обеспечить коже стойкое покрытие, защитить ее от солнечных лучей и избежать забивания пор.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

При выборе метода нанесения тональных средств можно использовать спонж или кисть. Синтетические кисти предпочтительнее из-за их меньшего количества полоскания и потери ворсинок. От формы кисти зависит способ нанесения. Круглую кисть следует использовать круговыми движениями, а плоскую или скошенную — притаптывающими движениями.

Ниже представлены фавориты на лето.

LIC — тональный крем Soft Velvet Foundation: Плотная, но нежная текстура крема стойко держится на протяжении 12 часов благодаря матовому финишу и ухаживающим компонентам.

Nouba — тональная основа Noubamore: Тончайшая тональная основа образует невидимое бархатистое покрытие, идеальное для нормального или жирного типа кожи.

Guerlain — тональное средство ухаживающее ParureGoldSPF20-РА+++: Деликатный крем обеспечивает совершенный тон, сияние и увлажнение, имеет SPF20 и может продержаться на коже до 24 часов, благодаря включенным в состав компонентам, таким как 24-каратное золото и дуэт экстрактов белого пиона.