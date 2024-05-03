Названы самые частые ошибки водителей, пытающихся "улучшить" свои автомобили

Автоэксперт назвал причиной многих ДТП необдуманные улучшения авто

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Не секрет, что иногда автомобилисты, принимая спонтанные решения, могут ухудшить состояние своих автомобилей и повысить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Эксперты журнала "За рулем" поделились советами о том, чего следует избегать весной.

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Во-первых, не следует проезжать через лужи в надежде очистить днище и крылья авто. Такое действие может привести к попаданию воды в двигатель и потере управляемости, что увеличивает риск возникновения аварий.

Эксперты также советуют не добавлять в моторное масло какие-либо присадки без необходимости. Обычно добавления требуются только для устранения влаги в топливном баке или в случае последствий использования топлива с низким октановым числом.

Частая мойка двигателя также не рекомендуется, поскольку под капотом множество элементов чувствительных к воде, и самостоятельная мойка может быть рискованной.

Кроме того, установка воздушных фильтров с нулевым сопротивлением может оказаться ошибочной. Несмотря на их название, они всё равно требуют обслуживания и частой пропитки специальными средствами, иначе их эффективность значительно снижается.

Наконец, замена стандартных ламп в фарах на "улучшенные" может не оправдать ожиданий, не принеся значительного улучшения освещения, а также может привести к более частой замене ламп из-за их меньшего срока службы.