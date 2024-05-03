Как женщинам накачать ягодицы: фитнес-тренер назвал три эффективных упражнения

Три эффективные упражнения, которые помогут накачать ягодицы

Для того чтобы накачать ягодицы, фитнес-инструктор Александр Карпов рекомендует выполнить несколько базовых, но при этом весьма эффективных упражнений. Рекомендации фитнес-тренера приводит "Спорт-Экспресс".

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Ягодичный мост со штангой. Ложитесь на скамью, согните ноги в коленях под прямым углом и положите штангу на сгиб ног и корпуса. Упор делайте на пятки. Опустите таз и за счет напряжения ягодиц вернитесь в исходное положение. Важно максимально напрягать ягодичные мышцы в верхней точке движения. Разгибание бедра. Можно выполнять лежа в упоре на предплечьях, в кроссовере или в специальном тренажёре. Остановимся на варианте с кроссовером. Станьте на платформу, которую подставляют на кроссовер. Расположите одну ногу на платформе, а другую на тренажере. Сохраняя положение спины, разгибайте ногу, стараясь не двигать позвоночник. Не делайте резких движений и старайтесь контролировать движение. Подъёмы на высокую ступень. Встаньте перед высокой ступенью. Поставьте одну ногу на ступень и перенесите вес тела на нее. Поднимитесь на ступень, используя силу ноги, стоящей на ней. Затем поднимите вторую ногу на ступень для равновесия и вернитесь в исходное положение контролируемо. Важно не опускаться на ногу сзади, а опускаться на "рабочей" ноге.

Если заниматься этими упражнениями регулярно, результаты будут заметны достаточно быстро. Однако, помните, что для достижения максимальных результатов важно также правильно питаться и поддерживать активный образ жизни.

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