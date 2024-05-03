Секретные места на теле кошки, где ей будет очень приятно: раскрыты специальные методики

Эксперты назвали самые чувствительные места на теле кошки

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка уклоняется от ласк, возможно, проблема в способе, которым вы её гладите. Вот как правильно поглаживать кошку и какие зоны следует избегать.

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Как и где гладить кошку

Кошки особенно ценят ласки в районе головы, где расположены железы с феромонами. Эти железы помогают животным метить территорию, что объясняет, почему кошки часто трутся головой о мебель и ноги своих владельцев.

Ласкать кошку можно по щекам, лбу, подбородку и шее — эти места обычно нравятся питомцам. Однако при поглаживании спины следует проявлять осторожность. Лапы, живот и хвост лучше не трогать, так как это может спровоцировать агрессивную реакцию.