Секретные места на теле кошки, где ей будет очень приятно: раскрыты специальные методики

Если ваша кошка уклоняется от ласк, возможно, проблема в способе, которым вы её гладите. Вот как правильно поглаживать кошку и какие зоны следует избегать.
Кошки особенно ценят ласки в районе головы, где расположены железы с феромонами. Эти железы помогают животным метить территорию, что объясняет, почему кошки часто трутся головой о мебель и ноги своих владельцев.
Ласкать кошку можно по щекам, лбу, подбородку и шее — эти места обычно нравятся питомцам. Однако при поглаживании спины следует проявлять осторожность. Лапы, живот и хвост лучше не трогать, так как это может спровоцировать агрессивную реакцию.
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