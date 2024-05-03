Россия обходит Германию и становится вторым крупнейшим экспортером в Турцию: Китай удерживает лидерство

Россия заняла второе место по поставкам продукции в Турцию

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле текущего года Россия заняла вторую позицию среди стран-поставщиков товаров в Турцию, экспортировав продукцию на сумму свыше 3,3 миллиарда долларов, согласно статистике, предоставленной турецким Министерством торговли и процитированной ТАСС.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Китай остается лидером по объемам поставок в Турцию, с суммой экспорта в прошлом месяце составившей 3,753 миллиарда долларов.

В список лидеров также вошла Германия, занявшая третье место с экспортом на 2,244 миллиарда долларов.

Что касается турецкого экспорта, то основным получателем стала Германия, куда было отправлено товаров на 1,481 миллиарда долларов.