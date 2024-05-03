Россиянам рассказали об опасных ошибках при подготовке к приему стоматолога

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Стоматолог Антипенко: алкоголь в разы сокращает срок действия анестезии

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Доктор Алексей Антипенко подчеркнул, что употребление алкоголя перед или после стоматологических процедур запрещено. Алкоголь может негативно воздействовать на эффективность анестезии и спровоцировать жизненно опасное кровотечение.

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Вечером перед посещением стоматолога важно хорошо выспаться, чтобы избежать обморока и улучшить действие обезболивающих средств, отметил специалист. Также рекомендуется плотно поесть перед приемом, чтобы снизить чрезмерное слюноотделение, вызванное стоматологическими манипуляциями.

Не следует употреблять алкоголь за 36 часов до лечения, поскольку ферменты, расщепляющие алкоголь, могут разрушить анестетики, уменьшая их эффективность. В течение пяти-семи дней после хирургических вмешательств, таких как удаление зубов, алкоголь также не рекомендуется, так как он может вызвать сильное кровотечение.

Дополнительно, Антипенко указал на необходимость, чтобы врач знал о всех препаратах, которые принимает пациент, и собирал информацию о его образе жизни и истории болезней на первичном приеме.