Раскрыта тайна древней гробницы: кто захоронен под сотнями иероглифов в Китае

В Китае нашли гробницу императора царства Чу возрастом 2200 лет

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В восточной части Китая археологи обнаружили древнюю гробницу, возраст которой превышает две тысячи лет. Специалисты предполагают, что в ней похоронен император из царства Чу, сообщает телеканал Мир24.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Команда археологов провела тщательное исследование гробницы и обнаружила свыше тысячи артефактов, включая крышки гробов, бамбуковые маты, бронзовые изделия и различную посуду. Все находки датируются 220 годом до нашей эры.

Особое внимание привлек гроб, украшенный сотнями иероглифов, что свидетельствует о высоком статусе захороненного. Богатство и многочисленность предметов подтверждают принадлежность гробницы императору.

Для изучения артефактов без риска их повреждения использовалась специальная камера с пониженным уровнем кислорода. Также применялись передовые цифровые технологии для создания трехмерной модели гробницы.