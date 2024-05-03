Раскрыта тайна древней гробницы: кто захоронен под сотнями иероглифов в Китае

В восточной части Китая археологи обнаружили древнюю гробницу, возраст которой превышает две тысячи лет. Специалисты предполагают, что в ней похоронен император из царства Чу, сообщает телеканал Мир24.
Команда археологов провела тщательное исследование гробницы и обнаружила свыше тысячи артефактов, включая крышки гробов, бамбуковые маты, бронзовые изделия и различную посуду. Все находки датируются 220 годом до нашей эры.
Особое внимание привлек гроб, украшенный сотнями иероглифов, что свидетельствует о высоком статусе захороненного. Богатство и многочисленность предметов подтверждают принадлежность гробницы императору.
Для изучения артефактов без риска их повреждения использовалась специальная камера с пониженным уровнем кислорода. Также применялись передовые цифровые технологии для создания трехмерной модели гробницы.
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