Студент из Белоруссии отреагировал на отказ парижских властей брать волонтёрами на ОИ-2024 россиян и белорусов

Белорусский студент: с нами обходятся как с террористами, отказав быть волонтёрами

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Белорусский студент Дмитрий Шаляпин который учится в Сорбонне, признался, что был безумно расстроен, услышав о запрете для лиц с российским и белорусским гражданством работать волонтерами на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает RMC Sport, Шаляпин отметил, что такое обращение со стороны организаторов игр подобно обращению с террористами, и хуже всего, что это происходит на глазах всего мира.

"Они обращаются с нами как с террористами на глазах у всего мира", — сказал студент.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, соблюдая все необходимые критерии и процедуры квалификации.

Ранее МОК объявил о создании специального комитета, который проверит соответствие спортсменов с российским и белорусским гражданством определенным правилам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ в подборе волонтеров с российским гражданством дискриминацией.