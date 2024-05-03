Эти действия защитят кузов после суровой зимы и пыльной весны

Автоэксперт Евтеев перечислил семь способов привести машину в порядок к лету

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Совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев поделился рекомендациями по уходу за автомобилем перед летом. По его словам, зимние и весенние сезоны приводят к образованию ржавчины на кузове из-за взаимодействия с водой и грязью. В это время на машину накапливаются пыль и грязь, действующие как абразивы.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

В дорожной пыли могут содержаться песок, реагенты и даже металлическая стружка, возникающая от тормозных колодок, что вредит лакокрасочному покрытию.

Для защиты кузова от повреждений после зимы и весны, Евтеев советует начать с очистки подкапотного пространства для предотвращения нарушения температурного режима двигателя из-за грязи на блоке цилиндров.

Важно также тщательно очистить дренажи в моторном отсеке и помыть радиаторы, чтобы обеспечить их способность отводить тепло.

Завершая уход, необходимо обработать автомобиль консервантом, очистить его от металлических частиц, тормозной пыли, битума и смол.

Евтеев также рекомендует очистить стекла и зеркала от водного камня специальным раствором и провести химчистку салона после зимы и весны.