В Париже перед Олимпиадой обнаружили редкий вирус, который имеет высокую смертельность

BFMTV: в Парижском регионе зарегистрирован случай инфицирования лихорадкой Ласса

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации телеканала BFMTV, в Парижском регионе был зафиксирован случай заражения вирусом лихорадки Ласса, о чём сообщили французские санитарные власти. Инфицированного направили в госпиталь Бегин в департаменте Валь-де-Марн, и в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Производится эпидемиологическое расследование для выяснения источника заражения.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению главы отдела инфекционных заболеваний Института Пастера Сильвена Бейза, в Европе инциденты с этим вирусом встречаются редко и считаются "забытой болезнью". Основные случаи заражения обычно регистрируются среди жителей Западной Африки, где годовой уровень заболеваемости составляет приблизительно от 100 до 300 тысяч человек, из которых погибает от 5 до 6 тысяч.

Лихорадка Ласса — заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высоким уровнем смертности и поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, сердца и геморрагическим синдромом, в основном проявляется бессимптомно. При тяжёлом протекании болезни частота летальных исходов превышает 50%.