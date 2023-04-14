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Sony хочет сделать NPC в своих играх более реалистичнее

2:12
Видеоигры

Sony, ведущий игрок в индустрии консольных игр, всегда была в авангарде расширения технологических возможностей, чтобы улучшить игровой процесс для игроков. В условиях постоянной конкуренции со стороны Microsoft и других крупных производителей консолей Sony активно подавала патенты на смелые идеи, которые могут революционизировать игровую индустрию. Один из таких недавних патентов Sony направлен на улучшение реакции неигровых персонажей (NPC) в играх, делая их более яркими и похожими на людей.

Sony хочет сделать NPC в своих играх более реалистичнее

Патент, поданный Sony, описывает систему, которая отслеживает физическое трехмерное окружение неигровых персонажей в режиме реального времени, позволяя им взаимодействовать с окружающей средой более естественным образом. Система нацелена на быстрое обнаружение изменений поверхностей вокруг NPC и безотлагательное срабатывание соответствующей реакции. Хотя в патенте конкретно упоминаются игры с расширенной реальностью (XR), такие как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), очевидно, что одна и та же концепция может применяться к различным типам игр, как виртуальных, так и реальных.

NPC играют решающую роль в создании реалистичного и захватывающего игрового процесса. Однако многим играм часто не хватает убедительной реакции NPC, что может повлиять на общее погружение игроков. Запатентованная система Sony может восполнить этот пробел, предоставляя неигровым персонажам более реалистичные реакции на внутриигровые события, делая игровой процесс более увлекательным и приятным для игроков.

Учитывая постоянный ажиотаж вокруг инновационных патентов Sony и слухи о выпуске PlayStation 5 Pro в конце 2024 года, будущие перспективы игрового гиганта кажутся многообещающими. Сосредоточенность Sony на передовых технологиях и смелых идеях может произвести революцию в игровой индустрии и предложить игрокам действительно захватывающий игровой процесс нового уровня.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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