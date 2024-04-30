Протеиновые батончики с овсяными хлопьями, зародышами пшеницы, миндалём и сухофруктами: для активного начала дня

Как приготовить протеиновые батончики мюсли

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Протеиновые батончики мюсли — идеальный перекус на завтрак. Они дадут необходимую энергию, чтобы начать день. Предлагаем вам простой рецепт полезных батончиков.

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Ингредиенты

2 чашки овсяных хлопьев,

1 чашка нарезанного миндаля,

3/4 стакана нарезанных сухофруктов,

1/2 стакана семян подсолнечника,

1/2 стакана зародышей пшеницы,

1/2 стакана мёда,

1/4 стакана кокосового сахара,

2 столовые ложки топлёного несолёного сливочного масла,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1/2 чайной ложки соли.

Приготовление

Слегка смажьте маслом форму для выпечки, разогрейте духовку до 175 градусов. В миске смешайте овёс, семена подсолнечника, миндаль и зародыши пшеницы. Выложите на противень, затем поставьте в духовку. Поджаривайте 15 минут, время от времени помешивая. Смешайте в кастрюле мёд, кокосовый сахар, сливочное масло, ванильный экстракт и соль. Варите до полного растворения сахара. Как только овсяная смесь поджарится, достаньте её из духовки. Уменьшите огонь до 150 градусов. Добавьте овсяную смесь к смеси в кастрюле. Добавьте сухофрукты и перемешайте. Вылейте смесь в смазанную маслом форму для запекания. Распределите равномерно и запекайте 25 минут. Дайте полностью остыть, затем нарежьте на батончики.