Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать расходов: топ-5 ошибок путешественников
Пять предметов в вашем доме, которые способствуют набору лишних килограммов
Миллиардерша Тейлор Свифт появилась на публике в дешевом колье за 120 долларов
Посадите на участке стокезию
Привычные действия, которые приводят к удвоенному приему пищи
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в красном мини-платье для журнала
Певица Mia Boyka отказалась от синих волос вопреки словам бывшего продюсера T-Killah
Грета Гервиг возглавит Каннский фестиваль в этом году
3 доступных способа заработка
Протеиновые батончики с овсяными хлопьями, зародышами пшеницы, миндалём и сухофруктами: для активного начала дня

Как приготовить протеиновые батончики мюсли

1:37
Еда

Протеиновые батончики мюсли — идеальный перекус на завтрак. Они дадут необходимую энергию, чтобы начать день. Предлагаем вам простой рецепт полезных батончиков.

Как приготовить протеиновые батончики мюсли
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 чашки овсяных хлопьев,
  • 1 чашка нарезанного миндаля,
  • 3/4 стакана нарезанных сухофруктов,
  • 1/2 стакана семян подсолнечника,
  • 1/2 стакана зародышей пшеницы,
  • 1/2 стакана мёда,
  • 1/4 стакана кокосового сахара,
  • 2 столовые ложки топлёного несолёного сливочного масла,
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта,
  • 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление

  1. Слегка смажьте маслом форму для выпечки, разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. В миске смешайте овёс, семена подсолнечника, миндаль и зародыши пшеницы. Выложите на противень, затем поставьте в духовку. Поджаривайте 15 минут, время от времени помешивая.
  3. Смешайте в кастрюле мёд, кокосовый сахар, сливочное масло, ванильный экстракт и соль. Варите до полного растворения сахара.
  4. Как только овсяная смесь поджарится, достаньте её из духовки. Уменьшите огонь до 150 градусов.
  5. Добавьте овсяную смесь к смеси в кастрюле. Добавьте сухофрукты и перемешайте.
  6. Вылейте смесь в смазанную маслом форму для запекания. Распределите равномерно и запекайте 25 минут.
  7. Дайте полностью остыть, затем нарежьте на батончики.
Полезнее и вкуснее не придумать! Батончики Мюсли к чаю
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Последние материалы
Рецепт мятно-шоколадного смузи
Маникюр, который не производит впечатление элегантности
Ветеринары рассказали, что значит, если кот прячется под одеялом
Топ-10 лучших подарков для путешественников: идеи и рекомендации
Цикорий как средство для снижения сахара в крови: советы диетолога Марины Аплетаевой
Экзотические и неприхотливые овощи
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попал в окружение и находится при смерти в зоне СВО
Секрет, благодаря которому герои мультфильмов СССР были как живые
5 советов по экономии в быту
Как играть в регби?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников