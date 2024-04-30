Протеиновые батончики с овсяными хлопьями, зародышами пшеницы, миндалём и сухофруктами: для активного начала дня
Как приготовить протеиновые батончики мюсли
1:37
Протеиновые батончики мюсли — идеальный перекус на завтрак. Они дадут необходимую энергию, чтобы начать день. Предлагаем вам простой рецепт полезных батончиков.
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 2 чашки овсяных хлопьев,
- 1 чашка нарезанного миндаля,
- 3/4 стакана нарезанных сухофруктов,
- 1/2 стакана семян подсолнечника,
- 1/2 стакана зародышей пшеницы,
- 1/2 стакана мёда,
- 1/4 стакана кокосового сахара,
- 2 столовые ложки топлёного несолёного сливочного масла,
- 2 чайные ложки ванильного экстракта,
- 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление
- Слегка смажьте маслом форму для выпечки, разогрейте духовку до 175 градусов.
- В миске смешайте овёс, семена подсолнечника, миндаль и зародыши пшеницы. Выложите на противень, затем поставьте в духовку. Поджаривайте 15 минут, время от времени помешивая.
- Смешайте в кастрюле мёд, кокосовый сахар, сливочное масло, ванильный экстракт и соль. Варите до полного растворения сахара.
- Как только овсяная смесь поджарится, достаньте её из духовки. Уменьшите огонь до 150 градусов.
- Добавьте овсяную смесь к смеси в кастрюле. Добавьте сухофрукты и перемешайте.
- Вылейте смесь в смазанную маслом форму для запекания. Распределите равномерно и запекайте 25 минут.
- Дайте полностью остыть, затем нарежьте на батончики.
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