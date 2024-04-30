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Шесть скрытых привычек, которые могут вдвое увеличить ваш аппетит

Привычные действия, которые приводят к удвоенному приему пищи

1:47
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Переподкармливание часто связывают лишь с недисциплинированным питанием, однако, временами, увеличенный аппетит обусловлен незаметными привычками. Коррекция таких привычек может снизить чувство голода и помочь вам употреблять меньшие порции пищи.

Привычные действия, которые приводят к удвоенному приему пищи
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0
  1. Предпочтение холодных блюд: горячая пища быстрее насыщает. Подобное предпочтение может привести к перекусам через короткое время после легкого обеда. Попробуйте начинать трапезу с бульона и выбирать горячие блюда для ужина, чтобы уменьшить потребность в перекусе.
  2. Пропускание завтрака: пропускание завтрака может привести к увеличению количества потребляемых калорий на 40%. Попробуйте съедать что-то через час-полтора после пробуждения, выбирая варианты питания, которые вам нравятся и удовлетворяют ваш аппетит.
  3. Игнорирование случайных калорий: постепенное перекусывание в течение дня может привести к перееданию. Будьте внимательны к калориям из неучтенных перекусов, так как именно они могут привести к превышению вашего дневного лимита.
  4. Скорое поглощение пищи: прием пищи слишком быстро может привести к увеличению калорий. Попробуйте замедлить темп, чтобы ваш организм успел почувствовать сытость за время приема пищи.
  5. Выбор неправильной посуды: использование слишком больших тарелок может привести к перееданию. Выберите посуду поменьше, чтобы уменьшить размер порций.
  6. Недостаточное потребление воды: нередко мы путаем чувство голода с жаждой. Попробуйте выпить стакан воды и подождать некоторое время перед тем, как перекусить. Старайтесь употреблять воду регулярно в течение дня.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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