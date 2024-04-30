Шесть скрытых привычек, которые могут вдвое увеличить ваш аппетит

Привычные действия, которые приводят к удвоенному приему пищи

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Переподкармливание часто связывают лишь с недисциплинированным питанием, однако, временами, увеличенный аппетит обусловлен незаметными привычками. Коррекция таких привычек может снизить чувство голода и помочь вам употреблять меньшие порции пищи.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Предпочтение холодных блюд: горячая пища быстрее насыщает. Подобное предпочтение может привести к перекусам через короткое время после легкого обеда. Попробуйте начинать трапезу с бульона и выбирать горячие блюда для ужина, чтобы уменьшить потребность в перекусе. Пропускание завтрака: пропускание завтрака может привести к увеличению количества потребляемых калорий на 40%. Попробуйте съедать что-то через час-полтора после пробуждения, выбирая варианты питания, которые вам нравятся и удовлетворяют ваш аппетит. Игнорирование случайных калорий: постепенное перекусывание в течение дня может привести к перееданию. Будьте внимательны к калориям из неучтенных перекусов, так как именно они могут привести к превышению вашего дневного лимита. Скорое поглощение пищи: прием пищи слишком быстро может привести к увеличению калорий. Попробуйте замедлить темп, чтобы ваш организм успел почувствовать сытость за время приема пищи. Выбор неправильной посуды: использование слишком больших тарелок может привести к перееданию. Выберите посуду поменьше, чтобы уменьшить размер порций. Недостаточное потребление воды: нередко мы путаем чувство голода с жаждой. Попробуйте выпить стакан воды и подождать некоторое время перед тем, как перекусить. Старайтесь употреблять воду регулярно в течение дня.

