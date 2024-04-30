Водители из провинции в ловушке мегаполиса: топ ошибок, приводящих к ДТП

В ГИБДД раскрыли метод избежать аварий с провинциальными водителями

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Ежедневно в крупнейшие российские города, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, прибывают автомобили из других регионов. Их водители часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, отмечая сложности с ориентацией в городском трафике.

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В интервью для njcar.ru представитель ГИБДД выделил ряд особенностей вождения у провинциальных водителей, знание которых может помочь избежать аварий.

Идентификация нерезидентного водителя по номерам автомобиля не всегда возможна, поскольку многие мегаполисные жители регистрируют свои транспортные средства в родных городах, чтобы снизить налоговые и страховые расходы.

Следовательно, распознать местного водителя можно лишь по его специфическому стилю вождения. Например, водители из Москвы знают о повсеместно установленных камерах автоматической фиксации нарушений и стараются строго следовать правилам. В то время как приезжие, несмотря на знание о камерах, продолжают водить, как привыкли у себя дома, привлекая к себе штрафы.

Часто можно заметить, как водитель, активно пытаясь проскочить через сплошную линию под пристальным взглядом камеры ГИБДД, оказывается приезжим. Также водители из малых городов часто используют обочину или полосы для общественного транспорта для движения, не видя в этом нарушения.

Провинциальные водители иногда могут начать маневрировать задним ходом на МКАД, пропустив нужный съезд, что привлекает внимание дорожной полиции и может стать причиной серьезного штрафа.

Предпочитая ездить в правых рядах вместе с грузовиками, водители с "провинциальными номерами" часто создают проблемы на каждом въезде или съезде с многополосной дороги, что увеличивает риск аварий.

В ГИБДД напоминают, что эти необычные маневры часто приводят к авариям, поэтому водителям в крупных городах следует быть особенно внимательными, чтобы заранее опознать приезжих в потоке и обеспечить безопасность на дороге.