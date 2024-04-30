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Эндокринолог Янг рассказала, что магазинные соусы, соки и быстрые углеводы не стоит употреблять вместе с шашлыками

Россиянам рассказали, что соки, покупные соусы и белый хлеб лучше не есть на шашлыках

1:14
Здоровье

Мясо обязательно должно быть в рационе человека. И даже небольшая порция шашлыка не оказывает особого вреда организму. Чего не скажешь о некоторых продуктах, которые традиционно едят вместе с ним.

Россиянам рассказали, что соки, покупные соусы и белый хлеб лучше не есть на шашлыках
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из таких видов продуктов — магазинные соусы с избытком рафинированного растительного масла. Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале написала, что такой продукт она бы точно не взяла с собой на природу.

Она также уточнила, что добавлять в еду простоявший несколько часов в тепле соус, является риском для здоровья.

Ещё один вид продуктов — это напитки, которые берут на природу, например, газировка и пакетированные соки. В них содержится слишком много сахара, консервантов и красителей.

"Приготовить домашний лимонад, морс или безалкогольный мохито совсем не сложно, это не занимает много времени", — отметила эндокринолог.

Ну и третий вид продуктов — это магазинные снеки, хлебцы с добавками, белые багеты и булочки. Всё это быстрые углеводы, которые сильно перегружают организм. Лучше добавить побольше свежих овощей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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