Этот цветок растёт практически на любых почвах: устойчива к морозам

Этот кустик с простыми цветочками принадлежит семейству Астровых и напоминает осенние цветы. Он происходит из Северной Америки и обычно достигает высоты до 50 см. Цветение начинается летом и продолжается до первых морозов, представляя широкий спектр оттенков, включая белый, жёлтый, розовый, фиолетовый или синий, в зависимости от сорта.
Стокезия предпочитает хорошо освещённые места, хотя она может переносить небольшую тень, но предпочитает много солнца. Она растёт практически на любых почвах, при условии хорошей водопроницаемости, избыток влаги в зимний период может быть причиной её гибели.
Хотя стокезия достаточно устойчива к морозам, в холодных регионах ей может потребоваться укрытие мульчей. Некоторые сорта стокезии приобретают красный оттенок листьев к зиме.
Она подходит для различных ландшафтных композиций и хорошо смотрится в групповых посадках, при этом чем больше кустиков, тем более эффектно они смотрятся вместе. Компактные сорта могут быть выращены в контейнерах и использованы для составления букетов.
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