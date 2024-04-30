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Этот цветок растёт практически на любых почвах: устойчива к морозам

Посадите на участке стокезию

1:14
Садоводство » Цветы

Этот кустик с простыми цветочками принадлежит семейству Астровых и напоминает осенние цветы. Он происходит из Северной Америки и обычно достигает высоты до 50 см. Цветение начинается летом и продолжается до первых морозов, представляя широкий спектр оттенков, включая белый, жёлтый, розовый, фиолетовый или синий, в зависимости от сорта.

Посадите на участке стокезию
Фото: https://www.flickr.com/photos/90901507@N00/1305060499/ by frank wouters from antwerpen, belgium , België , Belgique is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стокезия предпочитает хорошо освещённые места, хотя она может переносить небольшую тень, но предпочитает много солнца. Она растёт практически на любых почвах, при условии хорошей водопроницаемости, избыток влаги в зимний период может быть причиной её гибели.

Хотя стокезия достаточно устойчива к морозам, в холодных регионах ей может потребоваться укрытие мульчей. Некоторые сорта стокезии приобретают красный оттенок листьев к зиме.

Она подходит для различных ландшафтных композиций и хорошо смотрится в групповых посадках, при этом чем больше кустиков, тем более эффектно они смотрятся вместе. Компактные сорта могут быть выращены в контейнерах и использованы для составления букетов.
 
 

«Стокезия» РЕЛАКС АРТ-ТЕРАПИЯ improvisation piano Victor Mikhailovich Anokhin
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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