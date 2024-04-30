Как от электрошокера: ветеринары ответили, почему собака дергается во сне

Ветеринары ответили, почему собака дергается во сне

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вероятно, вашему питомцу приснились захватывающие или приятные сны — стоит отметить, что во сне могут подергиваться и люди.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Тем не менее, если глубже проанализировать эту тему, то можно заметить, что подёргивания во сне могут быть вызваны разнообразными причинами, некоторые из которых могут быть неприятными.

Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Почему собака может дёргаться во сне? Вот несколько возможных объяснений:

Рост и развитие: возможно, ваш питомец находится в стадии роста и требует больше активности.

возможно, ваш питомец находится в стадии роста и требует больше активности. Тревожное расстройство: если собаку чем-то испугали, ей могут сниться тревожные сны, связанные с преследованиями.

если собаку чем-то испугали, ей могут сниться тревожные сны, связанные с преследованиями. Внешние раздражители: громкая музыка, фейерверки, гроза или присутствие незнакомых людей в доме могут влиять на сон.

громкая музыка, фейерверки, гроза или присутствие незнакомых людей в доме могут влиять на сон. Здоровье: подёргивания могут быть симптомом эпилепсии, диабета или артрита.

подёргивания могут быть симптомом эпилепсии, диабета или артрита. Скованность мышц: возможно, собака не получает достаточно физической активности или долго не была на улице.