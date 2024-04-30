Долларовая миллиардерша Тейлор Свифт появилась на публике в очень дешевом колье

Американская певица Тейлор Свифт, которая является одной из самых востребованных в мире, появилась на публике в недорогом колье, стоимость которого оценивается в 120 долларов.
Тейлор Свифт стала гостьей мероприятия "Golf Classic Gala", прошедшего 27 апреля в Лос-Анджелесе. При этом для выхода в свет в компании своего возлюбленного, футболиста Трэвис Келси она выбрала зеленое облегающее платье Maria Lucia Hohan на тонких бретелях с разрезом и колье Vitaly.
В прошлом году появились слухи о романе звезды со спортсменом Трэвисом Челси, после того, как их несколько раз видели вместе. Также Тейлор Свифт посещала матчи звезды НФЛ. Сообщается, что избранники планирует обручиться в этом году.
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