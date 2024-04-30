Долларовая миллиардерша Тейлор Свифт появилась на публике в очень дешевом колье

Миллиардерша Тейлор Свифт появилась на публике в дешевом колье за 120 долларов

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица Тейлор Свифт, которая является одной из самых востребованных в мире, появилась на публике в недорогом колье, стоимость которого оценивается в 120 долларов.

Фото: youtube.com by канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon is licensed under public domain

Тейлор Свифт стала гостьей мероприятия "Golf Classic Gala", прошедшего 27 апреля в Лос-Анджелесе. При этом для выхода в свет в компании своего возлюбленного, футболиста Трэвис Келси она выбрала зеленое облегающее платье Maria Lucia Hohan на тонких бретелях с разрезом и колье Vitaly.

В прошлом году появились слухи о романе звезды со спортсменом Трэвисом Челси, после того, как их несколько раз видели вместе. Также Тейлор Свифт посещала матчи звезды НФЛ. Сообщается, что избранники планирует обручиться в этом году.

Ранее Дева Кассель снялась в красном мини-платье на обложке журнала.