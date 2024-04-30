Дочь Моники Беллуччи снялась в прозрачном платье без белья

Дочь мировых кинозвезд Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева появилась на обложке глянцевого журнала Voque Taiwan. Снимки девушки опубликованы в блоге издания.
Так, 19-летняя Дева Кассель запечатлена в красном мини-платье с открытыми плечами. Ее образ дополнили белые босоножки на черных каблуках. Известно, что за весь образ модели отвечал бренд Coach.
Дева Кассель активно занимается своей модельной карьерой. Она принимала участие в показах мировых домов моды Dior, Dolce&Gabbana, Jacquemus. Также она сыграла роль в картине итальянского режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето".
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