Дочь Моники Беллуччи снялась в прозрачном платье без белья

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в красном мини-платье для журнала

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дочь мировых кинозвезд Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева появилась на обложке глянцевого журнала Voque Taiwan. Снимки девушки опубликованы в блоге издания.

Фото: youtube.com by канал Dolce & Gabbana is licensed under public domain

Так, 19-летняя Дева Кассель запечатлена в красном мини-платье с открытыми плечами. Ее образ дополнили белые босоножки на черных каблуках. Известно, что за весь образ модели отвечал бренд Coach.

Дева Кассель активно занимается своей модельной карьерой. Она принимала участие в показах мировых домов моды Dior, Dolce&Gabbana, Jacquemus. Также она сыграла роль в картине итальянского режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето".

Дева Кассель в прошлом годе подтвердила свой роман с актером Солом Нанни.

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