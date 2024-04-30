Mia Boyka кардинально сменила имидж

Певица Mia Boyka отказалась от синих волос вопреки словам бывшего продюсера T-Killah

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая исполнительница Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyko, во время выступления на открытии II Всероссийского фестиваля "Российская школьная весна" в Ставрополе призналась, что носить синие волосы ее заставлял бывший продюсер Александр Тарасов (T-Killah).

Фото: youtube.com by канал Авторадио is licensed under public domain

Артистка честно заявила, что много лет по молодости верила словам медиаменеджера и старалась соответствовать запросам своей аудитории. Но сейчас она уверена, что необходимо делать так, как подсказывает сердце.

"Если мне неудобно в этом парике, если мне жарко… И если мои волосы настолько уже сгорели от синей краски и отвалились, и я год ходила лысая, то я имею право на своё маленькое женское счастье. Согласны?" — задала вопрос слушателям Мария.

Присутствовавшие на концерте зрители, как пишет "КП — Северный Кавказ (Ставрополь)" поддержали звезду, а также активно подпевали ее песням.

Ранее бывший участник "Фабрики звезд" рассказал, что Константин Меладзе поднимал руку на Анастасию Приходько.