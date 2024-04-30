Стало известно о драках между Приходько и Меладзе

Бывший участник музыкального телепроекта "Фабрика звезд-7" Георгий Иващенко в беседе со StarHit признался, что во время разговоров с певицей Анастасией Приходько узнал нелицеприятные факты о продюсере Константине Меладзе.
Так, Иващенко тесно дружил с Приходько во время реалити-шоу, поэтому непонаслышке знает, что Анастасия умела находить общий язык с любыми людьми и манипулировать ими.
"А еще Настя была нестабильна психически, очень импульсивна. Она даже хотела сбежать и сорвать конкурс "Евровидение" — вспомнил исполнитель.
А еще Приходько во время личных бесед с Иващенко не раз говорила о том, что Меладзе поднимал на нее руку и даже пытался душить. Однако Георгий подчеркивает, что он не уверен в достоверности такой информации.
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