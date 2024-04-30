Стало известно о драках между Приходько и Меладзе

Участник "Фабрики звезд" Иващенко заявил, что Меладзе поднимал руку на Приходько

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший участник музыкального телепроекта "Фабрика звезд-7" Георгий Иващенко в беседе со StarHit признался, что во время разговоров с певицей Анастасией Приходько узнал нелицеприятные факты о продюсере Константине Меладзе.

Фото: youtube.com by канал Георгий Иващенко is licensed under public domain

Так, Иващенко тесно дружил с Приходько во время реалити-шоу, поэтому непонаслышке знает, что Анастасия умела находить общий язык с любыми людьми и манипулировать ими.

"А еще Настя была нестабильна психически, очень импульсивна. Она даже хотела сбежать и сорвать конкурс "Евровидение" — вспомнил исполнитель.

А еще Приходько во время личных бесед с Иващенко не раз говорила о том, что Меладзе поднимал на нее руку и даже пытался душить. Однако Георгий подчеркивает, что он не уверен в достоверности такой информации.

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